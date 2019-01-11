Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na, Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na, Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00/Trabzon/16.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Trabzon, Güncel
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