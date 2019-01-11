Gündem Özetine

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1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na, Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na, Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00/Trabzon/16.00)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:35 Kaynak: AA
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