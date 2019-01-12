Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

4 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Gündem Özetine, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/14.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak

Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Murat Başoğlu, Düşmanlarına Gözdağı Verdi: Uykuları Kaçsın İstiyorum AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 01:38:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]