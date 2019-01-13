Gündem Özetine

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1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"na katılacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"na katılacak.

Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na ve AK Parti Sakarya İl Teşkilatı ile akşam yemeği programına iştirak edecek.

(Sakarya/12.30/15.00/17.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Türkiye, Güncel
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