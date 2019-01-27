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Gündem Özetine

16 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.

(Antalya/14.00/17.00/19.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Antalya, Güncel
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