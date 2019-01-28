Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı ile Toyota Sakarya Fabrikası'nda "Yeni Toyota Corolla" hattan çıkış törenine katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:59 Kaynak: AA
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