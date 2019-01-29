Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
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