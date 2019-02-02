Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

19 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul edecek, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul edecek, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00/17.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:43 Kaynak: AA

İsrail, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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