Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

3 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent Açılışı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Gündem Özetine, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent Açılışı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

(Ankara/13.30/16.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:13 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu

Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 07:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]