Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

42 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güven mektubu sunacak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini...

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güven mektubu sunacak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/19.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:03 Kaynak: AA

İtalya, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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