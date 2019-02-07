Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güven mektubu sunacak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini...
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:03 Kaynak: AA
Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü
İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi