Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek.
(İstanbul/11.00/Aydın/15.00)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:12 Kaynak: AA
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