Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

3 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.

Gündem Özetine, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek.

(İstanbul/11.00/Aydın/15.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Tuzla Gemi Endüstrisi Tersanesi, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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