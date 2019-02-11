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Gündem Özetine

21 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Kalaba ve Sincan Lale meydanlarında toplu açılış törenlerine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Kalaba ve Sincan Lale meydanlarında toplu açılış törenlerine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/15.00/18.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:22 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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