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Gündem Özetine

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde Üyelik Yemin Töreni'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katılacak, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı ile Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde Üyelik Yemin Töreni'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katılacak, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı ile Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Ankara/11.00/12.30/14.30/16.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Altındağ, Beştepe, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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