Gündem Özetine
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde Üyelik Yemin Töreni'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katılacak, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı ile Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:02 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, Kürsüden Erdoğan Posteri Önünde Çöp Toplayan Kadının Fotoğrafını Gösterdi
Çanakkale'de 5 Dakika Arayla 2 Deprem Meydana Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Kitapta KDV'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi Kabul Edildi
Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı