Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katılacak, Malatya'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:42 Kaynak: AA
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