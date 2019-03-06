Gündem Özetine

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1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katılacak, Malatya'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katılacak, Malatya'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(Ankara/11.00/Malatya/14.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Beştepe, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Malatya, Güncel
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