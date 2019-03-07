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Gündem Özetine

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Mardin/12.00/Siirt/15.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:50 Kaynak: AA

Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Mardin, Güncel
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