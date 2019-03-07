Gündem Özetine
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:50 Kaynak: AA
KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası
Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı!
Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki