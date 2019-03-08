Gündem Özetine
14 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni ile "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katılacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:48 Kaynak: AA
Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu
Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi
Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
Barbie, Gülse Birsel'in Bebeğini Üretti!