Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

46 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Elazığ/12.30/Diyarbakır/16.00/19.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Türkiye, Diyarbakır, Elazığ, Güncel
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