Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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