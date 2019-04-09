Gündem Özetine

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10 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/12.00/12.45/13.30/14.15/16.00/16.15/17.15/18.00/18.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:55 Kaynak: AA

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