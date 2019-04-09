Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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