Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Yassıada'yı ziyaret edecek, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla...

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Yassıada'yı ziyaret edecek, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/17.00/20.31)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:50 Kaynak: AA
Çamlıca, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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