Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

3 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek ve onuruna iftar yemeği verecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek ve onuruna iftar yemeği verecek.
(İstanbul/18.30/20.33)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:08 Kaynak: AA
Berhem Salih, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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