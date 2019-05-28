GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek ve onuruna iftar yemeği verecek.

(İstanbul/18.30/20.33)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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