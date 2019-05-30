GÜNDEM ÖZETİNE
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:38 Kaynak: AA
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