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1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılarMeclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.
(İstanbul/15.00)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:46 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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