GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreni ile Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/14.00/20.30)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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