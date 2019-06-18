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GÜNDEM ÖZETİNE

5 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreni ile Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreni ile Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katılacak.
(İstanbul/14.00/20.30)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:58 Kaynak: AA
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