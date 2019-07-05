GÜNDEM ÖZETİNE

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1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:16 Kaynak: AA
- Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/15.30)
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