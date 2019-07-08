Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE
Son Dakika Güncel Haber

GÜNDEM ÖZETİNE

23 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket edecek.
Erdoğan, Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleri ile Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ayrı ayrı ziyaret edecek.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşecek olan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/12.00/Saraybosna)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Metin Çanak'tan Murat Boz'a sert tepki: Hangi taraftasın anlayamadık!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 02:52:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]