GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılacak, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında hazır bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:37 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı
Erdoğan Bosna Hersek'te Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Jahorina Termag Otel'de düzenlenecek Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılacak, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında hazır bulunacak.
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