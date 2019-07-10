GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
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10.7.2019 03:33:27. #1.13#
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