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GÜNDEM ÖZETİNE

13 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(Ankara/11.00/14.00)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 03:20 Kaynak: AA
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