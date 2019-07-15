GÜNDEM ÖZETİNE

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:54 Kaynak: AA
- Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na ve Ankara Emniyet Müdürlüğü
Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/12.00/14.00/16.00/İstanbul/20.00/22.00)
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