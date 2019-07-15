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GÜNDEM ÖZETİNE

9 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/12.00/14.00/16.00/İstanbul/20.00/22.00)
Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:54 Kaynak: AA
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