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GÜNDEM ÖZETİNE

25 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile Cumhuriyet Nişanı Tevcihi'nin ardından Erdoğan ve Muhammed ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/10.30/15.30/15.45/16.45/17.30/18.00)
Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:46 Kaynak: AA
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