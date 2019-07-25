GÜNDEM ÖZETİNE
25 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılacak.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Anayasa Mahkemesi
Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş
'in yemin törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile Cumhuriyet Nişanı Tevcihi'nin ardından Erdoğan ve Muhammed ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/10.30/15.30/15.45/16.45/17.30/18.00)
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi Geri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula!