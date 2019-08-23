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GÜNDEM ÖZETİNE

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay

ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30/17.30/19.30)

Ankara Ticaret Odası, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:24 Kaynak: AA
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