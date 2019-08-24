GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:46 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Rize Belediyesine yapacağı ziyaretin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğine iştirak edecek.
(Rize/12.00/16.00/18.00/19.00)
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