Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE
Son Dakika Politika Haber

GÜNDEM ÖZETİNE

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Rize Belediyesine yapacağı ziyaretin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Rize/12.00/16.00/18.00/19.00)

Yusufeli, Türkiye, Rize, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor
Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 02:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]