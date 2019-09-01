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GÜNDEM ÖZETİNE

11 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/11.00/Konya/15.00/17.00/17.30/18.30)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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