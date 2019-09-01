GÜNDEM ÖZETİNE

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11 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılacak.
(İstanbul/11.00/Konya/15.00/17.00/17.30/18.30)
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