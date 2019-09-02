GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene ve adli yıl açılış törenine katılan Yu¨ksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene ve adli yıl açılış törenine katılan Yu¨ksek Mahkeme
Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katılacak.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/10.00/12.30/15.00)
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