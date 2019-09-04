GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:38 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak. AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek olan Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na iştirak edecek.
(Sivas/13.30/16.00/18.00)
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