GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılacak.
(Malatya/14.00/16.00)
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