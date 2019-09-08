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GÜNDEM ÖZETİNE

38 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılacak.

(Malatya/14.00/16.00)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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