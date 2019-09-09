GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılacak, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış törenine...
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:48 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılacak, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/13.00)
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