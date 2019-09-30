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GÜNDEM ÖZETİNE

54 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri'ne katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri'ne katılacak.

(Ankara/15.00/20.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Mgk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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