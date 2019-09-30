GÜNDEM ÖZETİNE
54 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri'ne katılacak. Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:24 Kaynak: AA
Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti