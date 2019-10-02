GÜNDEM ÖZETİNE

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1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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