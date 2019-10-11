GÜNDEM ÖZETİNE

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1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, Dolmabahçe Sarayı'nda Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'na katılacak. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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