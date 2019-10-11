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GÜNDEM ÖZETİNE

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, Dolmabahçe Sarayı'nda Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, Dolmabahçe Sarayı'nda Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/14.30/20.00)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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