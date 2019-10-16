GÜNDEM ÖZETİNE
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi BM Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle ikinci kez toplanıyor Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi