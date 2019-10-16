Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/15.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle ikinci kez toplanıyor Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 04:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]