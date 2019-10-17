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GÜNDEM ÖZETİNE

53 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul kabul edecek ve Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak, JW Marriott Hotel'deki Turkcell 25. Yıl Resepsiyonu'na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul kabul edecek ve Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak, JW Marriott Hotel'deki Turkcell 25. Yıl Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/14.30/16.00/19.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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