GÜNDEM ÖZETİNE
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul kabul edecek ve Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak, JW Marriott Hotel'deki Turkcell 25. Yıl Resepsiyonu'na katılacak. Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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