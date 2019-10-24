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GÜNDEM ÖZETİNE

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak, güven mektubu sunacak Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i ayrı ayrı...

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak, güven mektubu sunacak Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.00/14.00/16.00/16.45)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kaymakamlık, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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