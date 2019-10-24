GÜNDEM ÖZETİNE
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak, güven mektubu sunacak Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i ayrı ayrı... Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil oyun kurmaktır Beyaz Saray yetkilisi: Suriye'de şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz