GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak, güven mektubu sunacak Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i ayrı ayrı kabul edecek.

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