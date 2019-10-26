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GÜNDEM ÖZETİNE

58 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşecek.

(İstanbul/14.00/17.00)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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