GÜNDEM ÖZETİNE
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşecek. Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Amerikalılara göre Mesut Özil'in ilk tercihi MLS Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti! Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün küstah mülteci raporuna tepki: İddiaları reddediyoruz Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi