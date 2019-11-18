GÜNDEM ÖZETİNE
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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