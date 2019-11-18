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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/14.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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