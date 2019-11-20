GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna akşam yemeği verecek. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi