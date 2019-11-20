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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna akşam yemeği verecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/11.00/19.30)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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