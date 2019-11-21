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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılacak, güven mektubu sunacak Ekvator Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.45/17.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak
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