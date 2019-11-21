GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılacak, güven mektubu sunacak Ekvator Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.45/17.30)