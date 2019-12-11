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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00)

Ankara Ticaret Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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