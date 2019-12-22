GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00/İstanbul/19.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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