GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret edecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret edecek.

(Kocaeli/14.30/16.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Hereke, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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