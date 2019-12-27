GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret edecek.
(Kocaeli/14.30/16.30)
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