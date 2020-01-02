GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek;

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek; yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/13.30/14.15/15.00/18.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü tebriği Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
06:58 Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
06:38 Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
06:24 Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
06:20 Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
06:15 KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 07:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]