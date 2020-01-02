GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek;
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek; yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek.
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