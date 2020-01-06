GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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